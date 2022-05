Spring!

Staffel 9 Folge 6 44 Minuten

"Buzz" Wescott ist bekannt für seine landesweit erfolgreiche Radiosendung, in der er kein Blatt vor den Mund nimmt. Täglich zieht er dort über Menschen her oder blamiert sie. Mit ihm hat Monica einen schweren Auftrag vor sich - heikel wird es jedoch, als Buzz mitkriegt, dass in Minneapolis ein Teenager von einem Hochhaus springen will. Buzz wittert hohe Einschaltquoten und setzt sich über Telefon live mit ihm in Kontakt. Wird er den verzweifelten Scott Hardwick davon abbringen, sein Leben zu beenden, oder wird er es nur noch schlimmer machen?