Die Weihnachtsuhr

Staffel 9 Folge 8 44 Minuten

Seit Jahren führt Mr. Piltdown den New Yorker Familienbetrieb "Piltdown and Sons" mit Liebe und Herz. Gemeinsam mit seinen drei Mitarbeitern stellt er dort traditionelle Taschenuhren her - sein Beruf ist sein Leben und seine Mitarbeiter sind seine Familie. Doch eines Heilig Abends erhält er schlechte Neuigkeiten - aufgrund Wandels hin zur Moderne ist sein kleiner Laden bankrott gegangen. Das schöne geplante Weihnachtsfest wird zu einem Abschiedsfest. Doch die Engel vermitteln Ihnen einen bedeutsamen letzten Auftrag.