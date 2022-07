Leben für die Wahrheit

Staffel 9 Folge 11 44 Minuten

Der Ex-Polizist Maury Hoover arbeitet als Privatdetektiv in Chicago. Das Geld, das er damit verdient, investiert er zum Großteil in die junge Delphina - ein ehemals drogenabhängiges Mädchen, welches er vor Jahren vom Straßenstrich gerettet hat. Für Maury ist Delphina wie eine Ersatztochter, doch es gibt vieles aus ihrer Vergangenheit, was er nicht weiß. Die Engel erhalten die Aufgabe, Maury Schritt für Schritt auf den richtigen Weg zu leiten - und der führt zu Delphinas leiblichem Vater.