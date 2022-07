Alles hat seine Zeit

Staffel 9 Folge 13 44 Minuten

Rob Kellerman ist ein Zimmermann, der seit Jahren mit Freude den Familienbetrieb seines Vaters weiterführt. Er und seine Frau Courtney könnten nicht glücklicher mit ihrem Leben sein - doch dann kommt plötzlich alles anders. Bei Rob wird das Lou-Gehrig Syndrom diagnostiziert, eine Muskelkrankheit, die meist den Tod zur Folge hat. Als auch noch Robs Frau in einem Autounfall stirbt, ist Rob völlig am Ende - er will sich das Leben nehmen, und dadurch nicht nur seinen Betrieb, sondern auch seinen jungen Sohn zurücklassen. Robs Bruder Pepper könnte ihn davon abbringen, doch die beiden Männer haben sich vor 12 Jahren zersritten. Können die Engel zwischen den Brüdern vermitteln?