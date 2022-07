Die Nachtigall

Staffel 9 Folge 14 44 Minuten

Zum Valentinstag werden die vier Engel mit einem besonderen Auftrag in das Restaurant "The Ritz" gesandt. Sie sollen einem Paar helfen, sich zu verlieben. Doch scheint diese Aufgabe schwerer als gedacht, denn gleich vier Paare finden sie in dem Restaurant vor. Und sie alle haben Probleme - während bei den einen die Arbeit vor die Liebe tritt, scheinen die anderen in finaziellen Sorgen unterzugehen. Neben einem etwas holprigen Blind Date wären da schließlich noch George und Loretta, die eh schon seit 49 Jahren verheiratet sind. Es kostet die Engel einiges an Zeit, bis sie herausfinden, um welches Paar sich ihr Auftrag wirklich dreht.