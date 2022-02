Worauf vertraust du?

Folge 418 26 Minuten

Gott ruft uns dazu auf, unseren Glauben allein in ihm zu verankern und so zu handeln, wie es in seinem Wort steht. Doch wir neigen dazu, stattdessen Dingen zu vertrauen, denen wir der Bibel zufolge nicht vertrauen sollen. Folglich sind unsere Herzen oft zwiegespalten. Bayless Conley benennt solche Dinge und erklärt, warum es gefährlich ist, statt auf Gott auf Irdisches zu vertrauen. Er zeigt, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen und wie einfach das sein kann.