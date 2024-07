Vom Leiden zur Heilung: Die Geschichte Hiobs (3/4)

Wer sich noch nie mit der Geschichte Hiobs beschäftigt hat, mag vielleicht vor all dem Leid, das dieser Mann erdulden musste, zurückschrecken. Aber Gott sei Dank steht am Ende dieser Geschichte nicht das Leid, sondern Gottes Segen! Beim Betrachten dieser biblischen Geschichte durch den Blickwinkel von Hoffnung und Heilung kann man Kraft finden, allen Schwierigkeiten in neuem Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und Wiederherstellungskraft zu begegnen.