Vom Leiden zur Heilung: Die Geschichte Hiobs (4/4)

Vermutlich denken viele Menschen beim Namen Hiob zuerst an Not und Leiden anstatt an Hoffnung und Heilung. In dieser vierteiligen Predigtserie zeigt Bayless Conley anhand von Hiobs Geschichte einen Weg vom Leiden zur Heilung. Das Betrachten dieser biblischen Geschichte durch den Blickwinkel von Hoffnung kann Kraft geben, allen Schwierigkeiten in neuem Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und Wiederherstellungskraft zu begegnen.