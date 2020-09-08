Gottes Antworten auf Fragen zu Depression, Krankheit und Angst (1/2)

Jesus vergleicht Gottes Wort mit einem Samen. Wenn dieser Samen in ein fruchtbares menschliches Herz gesät wird, wächst und Früchte trägt, können Krankheit, Angst, Depression, Sorge und alle anderen Herausforderungen des Lebens überwunden werden, weiß Bayless Conley. Der Schlüssel: Wir müssen den Boden unseres Herzens vorbereiten, damit Gottes Wort darin Wurzeln schlagen und gedeihen kann. Bayless Conley verrät heute einen biblischen Grundsatz, der sein Leben unsagbar verändert hat.