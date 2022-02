Die Weihnachtsgeschichte aus Josefs Perspektive

Folge 440 26 Minuten

Wer ist nicht schon mal in eine schwierige Situation geraten, in der das Leben außer Kontrolle schien? Dem irdischen Vater von Jesus - Josef - ist genau das passiert. Er wird als Person der Bibel oft übersehen, spielte aber eine wichtige Rolle in der Weihnachtsgeschichte. Obwohl er in einer schwierigen Situation war und nicht verstand, was mit ihm und Maria vor sich ging, vertraute er demütig auf Gott und gehorchte ihm. Bayless Conley lädt ein, die Weihnachtsgeschichte durch Josefs Augen anzusehen - das soll ermutigen, treu mit Gott zu gehen, auch wenn uns das Leben mit Unerwartetem begegnet.