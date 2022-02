Die Erweckung kommt - Harrison Conley

Folge 441 26 Minuten

Jesus sagt in Matthäus 24, dass das Ende der Welt kommen wird, wenn das Evangelium auf der ganzen Erde verbreitet worden ist. Schätzungen zufolge wird das durch neue Technologien schon bald möglich sein und auch andere biblische Prophetien erfüllen sich gerade. Menschen, die an Jesus glauben, brauchen die Endzeit aber nicht zu fürchten. Im Gegenteil: Harrison Conley öffnet in dieser kraftvollen Predigt den Blick für Gottes Wirken in dieser besonderen Zeit. Er lädt ein, sich nach Erweckung auszustrecken und dafür zu beten, dass Gott seinen Geist schenkt wie nie zuvor!