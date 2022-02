Ich habe im Gefängnis inneren Frieden gefunden

Folge 41 26 Minuten

Ludwig ist schuld am Tod eines Menschen. Als er betrunken einen Unfall verursacht, stirbt eine Frau. Richard fängt schon früh an mit Raubüberfällen und Einbrüchen. Beide werden schließlich verurteilt und landen im Gefängnis. Endstation? Für die beiden nicht. Für sie ist die Zeit im Gefängnis ein entscheidender Wendepunkt in ihrem Leben. Moderation: Mirjam Nitsch und Andreas Waldmann.