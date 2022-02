Geld war mein Gott

Folge 43 26 Minuten

Reich sein, sich alles kaufen können, was man will: viele Menschen wünschen sich mehr Geld im Portemonnaie. Doch wenn der Wunsch danach alles bestimmt und das ganze Glück darin gesucht wird - kann das Erfüllung bringen? Die Protagonisten dieser Sendung berichten, wie sich ihr Umgang mit Geld verändert hat und welche Rolle dabei der Glaube an Gott spielte. Moderation: Sabine Bhandari und Andreas Waldmann.