Mein Kind ist gestorben

Folge 44 26 Minuten

"In dem Moment, als ich realisiert hab, dass Matteo nicht mehr da ist, hat es mir das Herz zerrissen." Marzia verliert ihren 5-jährigen Sohn bei einem Verkehrsunfall. Auch Jennys Tochter kommt ums Leben, als ein Amokläufer in der Schule um sich schießt. Die beiden Mütter berichten von ihrem Umgang mit dem Schmerz und wie sie es geschafft haben, nicht an dem Tod ihrer Kinder zu zerbrechen. Moderation: Sabine Bhandari und Andreas Waldmann