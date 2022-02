Ich fand zurück zum Gott meiner Kindheit

Folge 47 26 Minuten

In Gott einen gütigen Vater zu sehen, der alles in der Hand hält und sich liebevoll um seine Menschen kümmert: So ungefähr stellen sich kleine Kinder gerne Gott vor. Wenn die Menschen dann älter werden, lassen sie diese Vorstellung als naiv und kindisch hinter sich und kümmern sich selbst um die vielen Dinge im Leben. Doch was ist, wenn es genau dieser kindliche Glaube ist, zu dem wir uns zurücksehnen? Moderation: Mirjam Nitsch und Andreas Waldmann