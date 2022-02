Gott gab mir ein neues Leben

Folge 49 26 Minuten

Ernste gesundheitliche Nöte, schwere Krankheiten und vor allem kritische Klinik-Aufenthalte gehören zu den Krisenzeiten unseres Lebens. Dawn kämpfte nach einem Herzinfarkt mit dem Tod und Carmens Überlebenschancen gingen nach einem Genickbruch gegen Null. Sie erzählen, wie sich ihre größte Not in ein Leben verwandelte, mit dem sie so niemals gerechnet hätten. Moderation: Sabine Bhandari und Andreas Waldmann.