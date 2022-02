Wenn Holocaust-Überlebende erzählen

Folge 53 26 Minuten

6 Millionen Juden fielen dem Grauen des Naziterrors zum Opfer. Auch die beiden Jüdinnen Anita und Magda wurden als junge Mädchen ins Konzentrationslager deportiert. Durch welche Wendungen sie überlebt haben und wie ihnen der Glaube an Gott in dieser Zeit Halt gab, berichten sie in dieser Sendung. (Moderation: Mirjam Nitsch / Andreas Waldmann)