Jerusalem, König David und atemberaubende Funde

In Jerusalem liegt gleich unterhalb des Tempelbergs die "City Of David", zu Deutsch die Davidstadt. Es ist einer der interessantesten Orte, will man in Israel zeitgeschichtliche Spuren der Bibel entdecken. Auf diesem Areal hatte König David seinen Palast, wurde König Salomon zum König gesalbt, befindet sich der Teich Siloah an dem Jesus ein Heilungswunder tat. Doch einer der spannendsten Funde ist die sogenannte Prachtstraße. Sie war der direkte Weg vom Siloah Teich bis hoch zum Tempel. Noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, hat Faszination Israel schon mal reingeschaut.