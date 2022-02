Mit Graffiti und Davidstern

Folge 169 25 Minuten

Arye Shalicar ist Sohn jüdischer Eltern aus dem Iran. Sie fliehen vor dem zunehmenden Antisemitismus in den 1970er Jahren nach Deutschland, wo Arye in Berlin Wedding aufwächst. Dort erfährt er aufgrund seines jüdschen Glaubens massive Ablehnung und Verachtung. Heute lebt Arye in Israel, wo er sagt, dass er wirklich frei ist und sich zugehörig fühlt. Er ist inzwischen Pressesprecher der israelischen Streitkräfte, arbeitet im Büro des Premierministers und ist auch als Schriftsteller tätig. Sein Buch "Der neudeutsche Antisemit" schlägt in Deutschland ziemliche Wellen. Ayre ist eine sehr sympathische Persönlichkeit und nimmt kein Blatt vor den Mund.