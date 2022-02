Sein schwerster Lauf

Folge 170 25 Minuten

Der jährliche Marathon in Jerusalem ist nicht nur ein besonderes Spektakel mit 35.000 Läufern. Kenner wissen, es ist auch einer der Schwierigsten weltweit. Warum laufen dann ausgerechnet zwei junge deutsche Pastoren diesen Marathon? Es geht um Steve's Vater, der an Krebs erkrankt ist. Er war selbst Marathonläufer und hatte den Traum, den Jerusalem Marathon einmal selbst laufen zu können. Der Traum wurde nie wahr. So haben Steve und ein enger Freund beschlossen, für ihn diesen Lauf zu laufen.