Uri Buri - der Friedenskoch aus Akko

Folge 171 25 Minuten

Uri Jeremias ist Uri Buri, der berühmteste Fischkoch in Israel. In Akko betreibt er sein beliebtes jüdisches Restaurant und das Hotel Efendi. Im Mai werden Brandanschläge auf seine Häuser verübt. Beide Gebäude werden schwer beschädigt. Die Täter entstammen einer kleinen Minderheit radikaler arabischer Jugendlicher. Der Mann mit dem langen grauen Bart hegt allerdings keinen Haß. Er beschäftigt schon seit vielen Jahren etliche Araber in seinen Häusern. "Ich habe immer noch die Kraft, um zu zeigen, dass wir zusammenleben können und müssen", sagt er. Und so baut er sein Hotel und sein Restaurant wieder auf.