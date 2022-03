Chanukka - Wunder des Lichts

Chanukka, auch Fest des Lichts genannt, wird von dem jüdischen Volk schon seit über 2000 Jahren gefeiert. Auch Jesus nahm daran teil. Trotzdem wissen Christen so gut wie nichts davon. In Tübingen ist das anders. Hier zelebrieren Juden und Christen gemeinsam das Chanukka Fest. Faszination Israel erklärt, was es mit Chanukka auf sich hat, und spricht mit dem Rabbi und dem Pastor, die gemeinsam Chanukka feiern.