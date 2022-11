Abrahams Söhne - vom Konflikt zur Koexistenz

Staffel 1 Folge 175 25 Minuten

Ständig hören wir vom Konflikt zwischen Juden und Arabern in Israel. Glaubt man den Medien, gibt es wenig Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden. Doch diese Wahrnehmung wird man vor Ort schnell los, wenn man eines der vielen Koexistenzprojekte erlebt. In der Nähe von Efrat wurde ein solches Projekt von der jüdischen Organisation "Ohr Thora Stone" initiiert. Hier treffen sich Juden und Araber und sprechen miteinander. Arabische Mütter bringen ihre Kinder hierher, wo diese einen Fotokurs absolvieren können - von jüdischen Mitarbeitern durchgeführt wohlgemerkt. Es sind Projekte wie diese, die sehr viel Hoffnung machen und einseitige Lösungsansätze, auf die vor allem der Westen baut, in anderem Licht erscheinen lassen.