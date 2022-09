BDS - Brand, Destillat und Schnaps aus Israel

Staffel 1 Folge 176 25 Minuten

Zuerst Wein, dann Bier und jetzt also auch Liköre und Schnäpse. In Israel gibt es bald nichts mehr, das man nicht im eigenen Land herstellt. Roni Holländer hat Vorfahren aus Tschechien, die bereits in den 30er Jahren eine Brennerei betrieben haben. Sie hat das alte familiäre Gewerbe wieder aufleben lassen, nachdem sie jahrelang als Winzerin gearbeitet hat. Mit ihrer Marke "Hollander Destillery" - und den einzigartigen Geschmacksrichtungen der Liköre und Schnäpse - hat Roni Holländer inzwischen viel Erfolg. Faszination Israel gibt einen Vorgeschmack.