Freude in schwierigen Zeiten

Folge 125 26 Minuten

Wir sollen uns freuen, sagt die Bibel. Aber was ist, wenn man wirklich nichts zu lachen hat im Leben? Der Prophet Jesaja sprach damals ein Wort der Ermutigung in eine hoffnungslose Zeit. Könnten wir das nicht auch heute noch gut gebrauchen? Pastor Matthias C. Wolff beleuchtet diese Botschaft genauer und macht Mut.