Gott entdecken, er ist anders

Folge 124 26 Minuten

Treu, fleißig, verlässlich und untadelig - diese Eigenschaften treffen auf den älteren Sohn aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn zu. Auch wenn er dem Anschein nach alles richtig macht, fehlt ihm doch die Freude. Pastor Matthias C. Wolff erzählt in seiner Predigt, was dem älteren Sohn zu seinem Glück gefehlt hat und was wir daraus lernen können.