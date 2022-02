wachse: Dienen!

Folge 558 55 Minuten

In seiner Predigtreihe zum Thema "Wachse" spricht Bobby Schuller heute über die Gastfreundschaft. Warum ist es Jesus so wichtig, zu betonen, dass wir als seine wahren Nachfolger gastfreundlich sein sollen? Was genau stellt er sich darunter vor? Und gibt es einen Unterschied zwischen Gastfreundschaft und Service?