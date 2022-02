Glaubens-Kompass: Sühne, Opfer, Stellvertretung

Folge 253 15 Minuten

Sühne ist ein Schlüsselbegriff des christlichen Glaubens. Am deutlichsten wird dies in der Bibel durch den Tod Jesu am Kreuz zur Sühne für die Sünden der Menschen. Dennoch ist sie aus dem Sprachgebrauch fast vollständig verschwunden. Warum wir sie als Christen in einer säkularisierten Welt wieder verstärkt in den Fokus nehmen sollten, erläutert Vikar Christian Stadtmüller vom Fatima-Weltapostolat in Würzburg.