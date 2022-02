Buch-Gespräche: Beeindruckende Nahtod-Erfahrungen: Zeichen des Himmels

Folge 254 15 Minuten

"Aus dem Jenseits ist noch niemand zurückgekommen". Diesen Sinnspruch kann der Mediziner Dr. Patrick Theillier nicht bestätigen. Der langjährige Leiter des medizinischen Büros in Lourdes hat Berichte von Menschen wissenschaftlich untersucht, die bereits klinisch tot waren, aber erfolgreich reanimiert wurden. Ihre sogenannten Nahtod-Erfahrungen sind in den Augen von Dr. Theillier ein Zeugnis dafür, dass wahr ist, was alle Christen im Glaubensbekenntnis bezeugen: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Seine Untersuchungen hat er in dem Buch "Beeindruckende Nahtoderfahrungen: Zeichen des Himmels" dokumentiert. Es ist im Media Maria Verlag erschienen. Über das Buch unterhält sich Anselm Blumberg mit Gisela Geirhos, der Leiterin des Verlages Media Maria.