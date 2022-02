Buch-Gespräche: Heilig ist Trumpf - Die Jahresheiligen-Karten von KIRCHE IN NOT

Folge 7 15 Minuten

Alles auf eine Karte setzen - und immer gewinnen: Die Jahresheiligen-Karten von KIRCHE IN NOT machen es möglich. Das weltweite päpstliche Hilfswerk hat damit den alten Brauch des Jahresheiligenziehens wiederbelebt. Eine katholische Alternative zum Bleigießen in der Silvesternacht - oder doch mehr als schwer identifizierbare Figuren? Florian Ripka, Geschäftsführer von KIRCHE IN NOT Deutschland, stellt Hintergründe, Handhabung und persönliche Erfahrungen mit dem "heiligen Kartenspiel" im Gespräch mit Tobias Lehner vor.