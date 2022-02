Glaubens-Kompass: Die Kirche und die Kultur des Lebens

Folge 261 15 Minuten

In seiner am Fest Mariä Verkündigung des Jahres 1995 veröffentlichten Enzyklika "Evangelium vitae" entwickelte der inzwischen heiliggesprochene Papst Johannes Paul II. ein ganzheitliches Programm, das alle Bereiche des Denkens und Handelns danach prüft, ob sie dem Leben dienen. In ihr verwendet der Papst durchgehend die gegensätzlichen Begriffe "Kultur des Todes" und "Kultur des Lebens" als widerstreitende Prinzipien. Über einige Aspekte dieses wichtigen Themas spricht Volker Niggewöhner mit dem Theologen Michael Pies.