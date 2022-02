Buch-Gespräche: Wir haben der Liebe geglaubt - Eine Einladung zur Beichte

Folge 266 13 Minuten

"So spreche ich dich los von deinen Sünden" - diese Worte spricht der Priester am Höhepunkt der Beichte. Die meisten, die sich von einem Priester die Vergebung Gottes zusprechen lassen, empfinden Erleichterung. "Was für ein glücklicher Tag ist ein Tag, an dem man beichten darf", schreibt Pfarrer Christian Schlindwein aus Liechtenstein in seinem Buch "Wir haben der Liebe geglaubt. Eine Einladung zur Beichte". Über dieses Buch und über das Sakrament der Versöhnung spricht Anselm Blumberg mit dem Autor.