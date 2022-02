Weitblick - Christliches Leben global: Burkina Faso - Terror gegen Christen

Folge 553 25 Minuten

Das Land der ehrenwerten Menschen - das heißt Burkina Faso übersetzt. Seit 2015 frisst sich der islamistische Terror durch das "Land der Ehrenwerten". Ganze Gebiete sind außer Kontrolle. Herkunft, Ziele, Geldgeber der Dschihadisten? Es gibt wenig gesicherte Erkenntnisse, viele Vermutungen. Was gewiss ist: Der Terror trifft auch immer mehr die Christen. Anschläge, Morde und Vertreibungen nehmen zu. Oliver Maksan, Chefredakteur der katholischen Wochenzeitung "Die Tagespost", hat Burkina Faso mit einer Delegation von "Kirche in Not" besucht. Im Interview berichtet er über seine Erfahrungen, die Hilfe für bedrängte Christen und die Einflussmöglichkeiten des Westens.