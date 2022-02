Weitblick - Christliches Leben global: Terror, Krieg - und dann auch noch Corona: Kirchlicher Einsatz gegen die Pandemie

Folge 556 25 Minuten

Das Corona-Virus hat die Welt im Griff. Die Maßnahmen zur Eindämmung betreffen alle. Doch noch brisanter ist die Lage in den Ländern, die durch Krieg, Terror und Armut geschwächt sind. Dort gibt es keinerlei soziale Absicherung. Der Lockdown hat vielen Menschen im wahrsten Sinn des Wortes das Brot vom Tisch genommen. Gerade in Ländern, wo es wenig funktionierende staatliche Strukturen gibt, sind Priester, Ordensleute und freiwillige Helfer ein Bollwerk gegen die Pandemie. Eine Organisation, die den christlichen Gemeinden im Kampf gegen Corona beisteht, ist das weltweite päpstliche Hilfswerk "Kirche in Not". Der Geschäftsführer der deutschen Sektion des Hilfswerks, Florian Ripka, berichtet über die geleisteten Hilfen.