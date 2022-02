Spirit - Christliche Impulse: "Beten für Bischöfe" - Eine Initiative zur geistlichen Unterstützung der deutschen Hirten

Folge 559 25 Minuten

In Deutschland gibt es 27 Bistümer mit insgesamt 69 Bischöfen. Und für jeden einzelnen von ihnen soll jetzt gebetet werden. Eine Initiative vermittelt Gebetspatenschaften für diese Bischöfe und möchte damit ein positives Zeichen setzen in einem Kirchenklima, das in vielen Bereichen oft vergiftet ist. Gespräch mit der Initiatorin Claudia Langen und Pfarrer Michael Maxeiner aus der Gemeinde Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis.