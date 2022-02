Weitblick - Christlich es Leben global: Von Trump zu Biden: Der Machtwechsel aus kirchlicher Sicht

Folge 562 25 Minuten

Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind entschieden: Mit Joe Biden wird aller Voraussicht nach zum zweiten Mal in der Geschichte ein Katholik ins Weiße Haus einziehen. Sein Vorgänger Donald Trump hat durch seinen Politikstil die Spaltung der US-Gesellschaft vertieft, doch gleichzeitig manche Christen für sich gewonnen. Aus deren Sicht vertrat er konservative Werte und hat entscheidende Machtpositionen in diesem Sinne besetzt. Werden es kirchliche Standpunkte unter Präsident Biden schwerer haben? Wird ihm die Versöhnung der Gesellschaft gelingen? Und inwieweit wird sein persönlicher Glaube eine Rolle spielen? Diese Fragen beantwortet Michael Hochgeschwender, Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, im Gespräch mit André Stiefenhofer.