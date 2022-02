Weitblick - Christliches Leben global: Libanon - Brüchiger Friede in einem zerrissenen Land

Folge 566 25 Minuten

Die Explosion im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut hat nicht nur Menschenleben gefordert und hunderttausende Menschen obdachlos gemacht, sie hat das ganze Land erschüttert. Das katholische Hilfswerk KIRCHE IN NOT hat schnell gehandelt und sein Hilfsprogramm für die betroffenen Christen auf fünf Millionen Euro aufgestockt. Reinhard Backes ist Nahost-Referent bei KIRCHE IN NOT und hat das Land bald nach dem Unglück besucht, um sich ein Bild zu machen. Im Gespräch mit Volker Niggewöhner schildert er seine Eindrücke.