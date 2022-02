Folge 485 40 Minuten

Manchmal gilt es, tief in die Tasche zu greifen. Und dann staunt man, was sich da alles angesammelt hat! Pfarrer Heiko Bräuning hat sich heute an einen Bach begeben, um uns mit hineinzunehmen in einen jüdischen "Taschentrick" - kein Trick im engeren Sinne, sondern ein spirituelles Ritual, das das Leben erleichtert. Zu Gast im Gottesdienst ist der Schreiner Bernhard Hinderer. In der Produktionsschule Oberschwaben kümmert er sich nicht nur um Holz, sondern vor allem um Jugendliche, die schlechte Rahmenbedingungen für den Start ins Leben hatten.