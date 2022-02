Folge 487 40 Minuten

Mit viel Gepäck ist Pfarrer Heiko Bräuning in diesen Gottesdienst gekommen. Zum einen mit Akten: Schuldscheine, Urteile - im Namen des Volkes. Zum anderen mit einem Richterhammer, um zu beeindrucken. Und natürlich mit dem Kreuz Christi. Was das mit dem Leben und unserem Alltag zu tun hat - darum geht es in der Predigt. Zu Gast im Gottesdienst ist der Rechtsanwalt Dr. Patrick Menges. In Sachen Rechtsprechung kennt er sich aus. Ein spannendes Thema über Recht und Gerechtigkeit mit einem Christ und Jurist.