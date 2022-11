Ukraine-Krise - der etwas andere Blick

Folge 400 26 Minuten

Der Krieg in der Ukraine hält die Welt in Atem. Unfassbare Bilder flimmern täglich in unsere Wohnzimmer. Doch auch in Deutschland erwachsen daraus neue Herausforderungen: häufig traumatisierte Menschen zu integrieren, ihnen neue Perspektiven zu ermöglichen, ihnen auch in den Gemeinden neu Heimat zu geben.