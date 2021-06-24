Warum Gott dir treu bleibt! (#Jesus)

Staffel 1 Folge 91
26 Minuten

Schnell hat man mal den Faden verloren. In seinem eigenen Leben genauso wie in der Bibel. Wie sieht der rote Faden in der Bibel aus? Tobias Teichen predigt über den Blutbund mit Gott.

Bibelstellen
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Zusatz­informationen

Serie: Kirche neu erleben - mit Tobias Teichen

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021