So bleibst du an Gottes Seite! (#Jesus)
Staffel 1 Folge 92
26 Minuten
Was bedeutet eigentlich stellvertretendes Gebet? In seiner Predigt spricht Tobias Teichen über die unterschiedlichen Aufgaben eines Priesters, wie sie auf Jesus hinweisen und was für Auswirkungen stellvertretendes Gebet auch heute noch haben kann.
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Zusatzinformationen
Serie: Kirche neu erleben - mit Tobias Teichen
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021