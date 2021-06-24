So bleibst du an Gottes Seite! (#Jesus)

Staffel 1 Folge 92
26 Minuten

Was bedeutet eigentlich stellvertretendes Gebet? In seiner Predigt spricht Tobias Teichen über die unterschiedlichen Aufgaben eines Priesters, wie sie auf Jesus hinweisen und was für Auswirkungen stellvertretendes Gebet auch heute noch haben kann.

Bibelstellen
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Zusatz­informationen

Serie: Kirche neu erleben - mit Tobias Teichen

Genre: Ratgeber

Jahr: 2021-2021