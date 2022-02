Folge 33 14 Minuten

Diskriminierung aufgrund von Religion oder Herkunft ist in Indien gesetzlich erlaubt. Damit soll die hinduistische Ideologie vollständig durchgesetzt werden. Was das für die Christinnen und Christen dort bedeutet, wie sie mit Ausgrenzung und Ablehnung umgehen und warum sie weiter an ihrem Glauben festhalten, erzählt das "Open Doors Magazin".