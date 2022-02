Corona erhöht Druck auf verfolgte Christen

Folge 35 14 Minuten

Während in Deutschland schon wieder einige Lockerungen vorgenommen werden, ist die Lage in Folge der Corona-Pandemie gerade in Entwicklungsländern dramatisch. Wer dort unter Verfolgung leidet, kommt bei den humanitären Hilfen oft an letzter Stelle oder wird sogar gänzlich ausgeschlossen. "Open Doors" unterstützt die christlichen Gemeinden und organisiert eine Notversorgung, damit der Glaube weiterlebt.