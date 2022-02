Erholung nach dem Absturz

Folge 45 26 Minuten

Was das Fallen so schrecklich macht, ist, dass wir uns bisher ans Siegen gewöhnt hatten. Doch jeder fällt irgendwann und wird von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit malträtiert. Andreas Herrmann macht Mut: Mit Gott an unserer Seite ist ein Kampf noch nicht verloren.