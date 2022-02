Folge 53 26 Minuten

Wenn jeder das bekommt, was er verdient, scheint uns das fair. Doch was machen wir, wenn uns unverdiente Gnade entgegenkommt? Denn Gnade ist nicht fair, sicher ist nur, dass den Schuldigen vergeben wird, wenn sie zu Jesus kommen. Darüber spricht Andreas Herrmann in seiner Predigt.