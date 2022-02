Covid-19 - Frieden über Panik

Folge 29 28 Minuten

Die Hoffnung ist ein Geschenk Gottes an uns, denn die Hoffnung gibt Licht in müde, erloschene Augen. Wenn ich den Job verliere, ist es die Hoffnung, die sagt: "Dies ist nicht das Ende, es wird besser werden!" Die Hoffnung gibt uns Kraft in schmerzvollen Zeiten. Die Hoffnung trägt einen Namen und das ist Jesus. In dieser Predigt zeigt Andreas Herrmann, wie sich neue Hoffnung im Leben entfachen lässt.