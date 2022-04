Was ihr wollt

Staffel 1 Folge 1 42 Minuten

Das Elternsein bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich. Das merken auch Eric und Annie Camden, denn bei ihren Kindern stehen im Moment sehr unterschiedliche Themen im Vordergrund. Während Simon sich nichts sehnlicher wünscht, als einen Hund zu haben, geht in Lucy etwas ganz anderes vor; nun, wo sie langsam älter wird, fragt sie sich, was alles dazu gehört, um eine Frau zu werden. Das Thema beunruhigt sie, doch können ihre Eltern ihr dabei überhaupt helfen? Auch Mary hat mit Fragen des Erwachsenwerdens zu tun - sie möchte von Matt wissen, wie man einen Jungen richtig küsst, doch wen will sie damit beeindrucken? Bei all diesem Stress merken Eric und Annie, dass sie sich sehr lange nicht über das Thema Erziehung unterhalten haben. Doch all das scheint plötzlich egal, als Annies Eltern zu Besuch kommen, mit einer schlechten Nachricht.