Abschiedsbesuch

Staffel 1 Folge 3 42 Minuten

Seitdem Annie von der Krankheit ihrer Mutter weiß, lassen die Sorgen sie nicht mehr los. Spontan entscheidet sie, ihre Eltern in Arizona zu besuchen und die beiden fliegen noch am selben Tag mit ihr zurück zur Familie. Zwischen Lucy und Mary kommt es zu Streitereien, denn beide Mädchen haben ein Date und kommen sich dabei in die Quere. Matts letzter Verstoß gegen die Hausregeln ist eine Weile her, deshalb entscheidet Eric, die Verbote, die er seinem Sohn als Strafe gegeben hat, etwas zu lockern. Wird Matt gut mit diesem Vertrauensbeweis umgehen?