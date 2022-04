Himmlischer Frieden

Staffel 1 Folge 4 42 Minuten

Mit dem Tod und der Beerdigung von Annies Mutter Jenny geht jeder aus der Familie auf seine ganz eigene Art und Weise um. Simon beginnt sich zu fragen, wo dieser Himmel ist von dem alle sprechen. Doch findet er eine Antwort? Annie wünscht sich in ihrer Lage seelischen Beistand und fühlt sich von den wichtigen Männern ihres Lebens im Stich gelassen, aber genau jetzt scheint Eric in seiner Arbeit als Pfarrer fast unterzugehen. Auch Matt trauert, doch er macht an diesem Tag nicht nur Erfahrungen mit dem Ende eines Lebens, sondern auch mit dem Beginn eines anderen.